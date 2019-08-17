Выставка современного искусства пройдет на фестивале «Таврида – АРТ»

С 23 по 25 августа в рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» в Крыму современные художники представят свои лучшие работы.

«Таврида – АРТ Биеннале'19» – выставка лучших художников со всех регионов страны за пять лет существования форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Участниками биеннале станут выдающиеся выпускники и некоторые из экспертов художественных смен форума, а также авторы, рекомендованные экспертным сообществом форума, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Будут представлены работы таких художников, как Егор Кошелев, Александр Соколов, Марина Руденко, Яша Мохначева-Яворская, CrocodilePOWER, Weld Queen, Кирилл Бородин, Наталья Гудович и другие.

«Биеннале – это коммуникационный инструмент изобразительного искусства. На выставке выпускники Тавриды смогут представить работы, которые они сделали за прошедшие пять лет. Подобные мероприятия помогают показать работы очень широкой молодой аудитории. В нашем случае мы показываем не только работы участников Тавриды, но и работы авторов, рекомендованных экспертами Тавриды», – поделилась своим мнением куратор-консультант выставки «Таврида – АРТ Биеннале'19» Елена Куприна-Ляхович.

В 2019 году выставка носит название «Время. Сообщение. Контакт», и ее основной темой станет проблема коммуникации, внутреннего сообщения разных аспектов современной жизни.

В своих произведения участники проекта обратятся к актуальным вопросам, как проблема взаимодействия культурного и исторического прошлого, грядущими модификациями искусства и социума, проблеме самоидентификации и теме культурных кодов.

Произведения авторов разместятся в двух выставочных павильонах, оформленных профессиональной группой Е.К.АртБюро и компанией АртБокс. В экспозиции будут представлены как работы, созданные посредством классических медиа, таких как живопись и скульптура, так и искусство мультимедиа и инсталляции.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке 4 500 молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 000 зрителей. Фестиваль объединит все направления искусства и станет самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.

В дни основной программы «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.

Вход бесплатный, однако регистрация на сайте обязательна. Вход на фестиваль открыт для гостей, достигших 16 лет.

Напомним, в состав арт-кластера «Таврида» входят форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (проводится в Крыму с 2015 года), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет впервые с 20 по 26 августа) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства запланировано на 2022 год).

Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Таврида – АРТ» увидят театры со всей страны.