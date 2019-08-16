Актер Александр Числов госпитализирован в Москве

Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.

Числову стало плохо после курса лечения в наркологической клинике, сообщает РЕН-ТВ. Отмечается, что артист был выписан из нее недавно.

Врачи диагностировали у пациента нарушение дыхания.

Числов снимался в таких фильмах, как «Беспредел» (1989 год), «Легенда №17» (2013 год) сериалах «Не родись красивой», «Папины дочки» и т.д.