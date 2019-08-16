Прохоров продал баскетбольный клуб «Бруклин Нетс»

Миллиардер Михаил Прохоров продал 51% акций американского баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» совладельцу команды и сооснователю Alibaba Джозефу Цаю.

Кроме того, Цай также выкупит домашнюю арену клуба «Барклайс-центр», которой до этого владел Прохоров. Таким образом, Цай займет место председателя совета директоров «Барклайс-центр», а также управляющего клуба и его филиалов, говорится на сайте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

«Для меня было честью и радостью открыть «Барклайс-центр», привезти «Нетс» в Бруклин и наблюдать, как они укрепляют свои корни в обществе, одновременно развивая глобальную привлекательность», – отметил Прохоров.

Он также отметил, что на сегодняшний день команда находится в лучшем положении и отметил, что Цай будет опираться на этот успех и развивать его.

По версии Forbes, Прохоров расположился на втором месте в рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году.