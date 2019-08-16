Грузия объявила о переломе в борьбе с клопом

В Грузии почти удалось решить проблему с мраморными клопами (азиатские щитники), которые практически уничтожили часть ореховых плантаций и цитрусовых и фруктовых садов, нанеся серьезный ущерб экономике, об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

«В этом году мы уже можем смело сказать, что проблема мраморного клопа близка к решению, и этот год является переломным», – отметил Бахтадзе на встрече с фермерами - производителями фундука, передает «Интерфакс».

Премьер подчеркнул, что в этом году удалось сохранить достаточно большой урожай орехов. Предполагается, что удастся собрать до 45 тыс. тонн фундука, что в два раза больше, чем в прошлом году. «Совместными усилиями удалось сделать невозможное и урожай орехов в этом году будет больше, нежели еще несколько месяцев назад представляли себе даже самые оптимисты», – добавил он.

Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году, в прошлом году на борьбу с вредителем было выделено около 20 млн долларов. В 2019 году Совбез России высказал опасения по поводу распространения клопа после потепления.