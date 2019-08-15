В Екатеринбурге обсудили тенденции развития представительной власти

В четверг в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета при поддержке Группы «Устойчивое развитие» прошел круглый стол Центра социально-консервативной политики по теме «Актуальные тенденции развития института представительной власти».

В дискуссии приняли участие представители органов власти и общественных организаций, экспертного и предпринимательского сообщества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Центральной темой обсуждения стали потенциал устойчивого развития в контексте достижения национальных целей, а также влияние общественных движений и сетевых сообществ на устойчивое развитие. Также состоялась презентация нескольких проектов – платформы по мониторингу и синхронизации процессов развития в реализации национальных проектов и модельный проект освоения территорий – развитие экопоселений.

Встреча проходит в преддверии нового избирательного цикла и принятии бюджета на 2020 год и трехлетие, подчеркивая важность обсуждаемых вопросов, отметила генеральный директор Центр социально-консервативной политики Людмила Шувалова. По ее словам, оба эти события касаются всех уровней представительной власти.

«А вслед за принятием федерального бюджета, в котором должны быть последовательно отражены нацпроекты – должны быть приняты региональные и муниципальные бюджеты», – пояснила она.

Шувалова заявила о необходимости более четкого осмысления полномочий представительной власти в условиях необходимости расширения диалога власти и общества, а также задач развития политической системы страны в соответствии с общественным запросом на прорывное развитие.

Участники круглого стола согласились с тем, что необходимо более активное участие представительной власти, учитывающей мнение общественников, в достижении национальных целей, реализации национальных проектов. В данный момент именно общественные инициативы могут стимулировать представительную власть к более активной работе, подчеркнул в своем выступлении вице-председатель МИРЭС, руководитель рабочей группы «Устойчивое развитие» Олег Бударгин.

«В достижении национальных целей, реализации нацпроектов должно участвовать все общество. Но не может быть так, что общество участвует, а представительная власть – в стороне. Наоборот, более активное участие депутатов – поможет подключиться к нацпроектам и другим гражданам, общественным объединениям – то есть их избирателям», – считает он.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков обратил внимание, что курс на расширение бюджетных полномочий представительной власти, и прежде всего – более эффективное использование уже имеющихся полномочий способно составить «дорожную карту» расширения, уточнения бюджетных полномочий представительной власти.

До настоящего времени сфера нацпроектов остается слишком мало прозрачной и слишком мало понятной для общества и для многих в представительной власти, отметил сопредседатель, Комитета по строительству «Опора России» Алексей Сафиоллин.

«Нацпроекты реализуются? Да, конечно, правительство отчитывается, показывает бумажки какие-то. Но каковы достигнутые результаты? Реальные результаты – что получилось, а что не получилось, и почему? Есть данные о том, как используются средства, выделенные на нацпроекты, но о результатах использования этих средств слишком мало информации. Необходимо наращивать общие усилия в этом вопросе», – заявил он.

Участники дискуссии поддержали инициативу развития общенациональных информационных ресурсов, посвященных национальным проектам, а также развития современных механизмов коммуникации. По их словам, такие системы помогут подключиться к реализации нацпроектов гражданам и общественным объединениям. Ранее в рабочей группе «Устойчивое развитие» была поддержана инициатива общественного мониторинга достижения национальных целей развития. В июне 2019 года на базе Кабардино-Балкарского университета был создан ситуационный центр.

Проректор КБГУ по проектно-инновационной деятельности, заведующий кафедрой устойчивого развития Мурат Уметов отметил, что одна из сфер, где общественные силы могут помочь представительной власти – это налаживание сотрудничества, как межрегионального, так и межгосударственного.

«Например, такую работу необходимо организовать по вопросам экологии. Уверен, что у НКО, университетов и других общественных структур уже есть наработанные связи, к которым может подключиться представительная власть», – заявил Уметов.

Он также призвал к более активному объединению усилий региональных университетов и к тому, чтобы сотрудничество университетов стало движущей силой межрегионального сотрудничества в целом.

«Примером проекта взаимодействия власти и общества может быть проект, связанный с сохранением экологии Каспийского моря и бассейна Каспийского моря, к которому отмечу, относятся и многие территории Уральского федерального округа», – в свою очередь отметил Президент фонда НФ «Фонд региональных и общественных связей» Александр Толкачев.

Комментируя выступления, Директор Центра гуманистической экологии и культуры Сергей Лаковский заявил, что сегодня действительно назрела потребность усиления защиты экологии Каспийского моря во имя сохранения природного и культурного наследия, в том числе в связи с возрастанием угроз в сфере экологической безопасности. По его мнению, союз экологии и культуры и современных технологий в разработке концепции формирования Каспийского Дома поможет укреплению межнационального мира, общественного согласия и устойчивого развития на российском и общеевразийском пространстве.

Член Совета директоров «ETANA» Олег Дурбала обратил внимание участников встречи на то, что основоположники научного лесоводства неоднократно высказывали мысль, что лесоводство, в широком понимании этого слова – это дитя нужды. Он отметил, что в настоящее время ввиду возрастающей актуальности защиты и сохранения природной среды, необходимости рационального использования лесных ресурсов актуальна дополнительная поддержка исследований в этой сфере.

«Все эти изменения необходимо учитывать при решении таких важных народнохозяйственных проблем России, как рациональное использование лесных ресурсов, возобновление леса, повышение его продуктивности. Это новые вызовы для всех ветвей власти, в том числе и представительной. И эти тенденции нужно учитывать в работе», – заявил Дурбала.

Заместитель главного ученого секретаря СО РАН Юрий Аникин подчеркнул, что нужно очень серьезное изменение государственной лесной политики, которое не сводится просто к увеличению финансирования.

«Нужно изменять модели ведения лесного хозяйства – а именно делать упор на возобновление лесных ресурсов на освоенных территориях. Выработка нового подхода к сохранению леса, к лесным ресурсам – может стать показателем эффективности и работоспособности как исполнительной, так и представительной власти в современных условиях», – отметил он.