Стало известно, когда посадившие в поле самолет A321 пилоты вернутся к работе

Пилоты самолета А321, которые посадили лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений и вернутся в небо как только разрешат врачи, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Я спросил пилотов, как у них будущие намерения, вернутся ли они... Они оба в один голос сказали: «Конечно, ждем с нетерпением возвращения в небо», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что каких-либо серьезных повреждений пилоты не получили, их на месте происшествия осмотрели медики.

«Сейчас они проходят углубленное медицинское обследование. Как только врачи разрешат, пилоты вернутся в небо. Психологическое состояние удовлетворительное», – сказал Нерадько.

Напомним, пилоты, сумевшие в сложной ситуации посадить самолет прямо на кукурузное поле, – Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Второй пилот вскоре после инцидента рассказал о посадке и о действиях экипажа.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, а заслуженный летчик СССР Олег Смирнов заявил, что командир самолета совершил чудо.

В Кремле пообещали наградить пилотов.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, после взлета столкнулся со стаей чаек, двигатель загорелся и отвалился. Однако пилоты сумели посадить самолет на кукурузное поле и избежать жертв. За медицинской помощью обращались 74 человека.