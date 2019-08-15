Две россиянки в 2018 году родили первенцев после 60 лет

Две женщины в возрасте старше 60 лет впервые родили ребенка в 2018 году, следует из тематического отчета Росстата на основании данных органов записи гражданских состояний.

Так, в минувшем году еще одна женщина родила второго ребенка после 60 лет. Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили в 2018 году 258 детей, из них 65 младенцев являются первенцами. Вторыми в своих семьях стали 78 детей, третьими – 60, четвертыми – 25, пятыми – 17, приводит данные отчета РИА «Новости».

Однако рождение первенца на седьмом десятке – скорее исключение, нежели обыденный случай. «Такое бывает как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет», – отметил директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

Эксперт уточнил, что «область достаточно деликатная, кто-то может в таком возрасте случайно забеременеть или наоборот – хотеть родить». Всего в России за 2018 год родилось 1,6 миллиона детей.

Также Росстат привел статистику по самым молодым матерям, так в 2018 году пять россиянок родили пятого ребенка в возрасте 17 лет.