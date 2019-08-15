Суд оставил под стражей угрожавшего детям сотрудников полиции блогера Синицу

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу блогера Владислава Синицы, обвиняемого в экстремизме за размещение в Twitter постов с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции.

Оставить постановление о заключении Владислава Синицы под стражей без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения», – огласила постановление судья, передает ТАСС.

Обвиняемый будет содержаться под стражей до 3 октября.

Синица 5 августа был заключен под стражу по обвинению в экстремизме. В суде он признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Публикации Синицы резко раскритиковали интернет-пользователи, журналисты и блогеры.