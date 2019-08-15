В минсельхозе Подмосковья рассказали об ущербе от аварийной посадки лайнера возле Жуковского

В результате жесткой посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» на поле в Раменском районе пострадал урожай подмосковного предприятия, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он уточнил, что аварийную посадку самолет произвел на поле сельхозпредприятия «РусМолоко», отделение Раменское. «Поле засеяно кукурузой, и, конечно же, урожай пострадал», – добавил министр, слова которого приводятся на сайте минсельхоза Подмосковья.

«Ущерб, нанесенный урожаю кукурузы после посадки самолета на поле в Подмосковье, подсчитают после окончания работы на месте происшествия правоохранительных органов и медицинских служб», – сообщил Разин, отметив, что также будет рассмотрена возможность возмещения понесенных затрат для владельца поля.

Telegram-канал 112 со ссылкой на директора раменского отделения компании «Русмолоко» Сергея Должикова сообщает, что основной ущерб кукурузе будет нанесен не самой аварийной посадкой, а планируемой транспортировкой лайнера с места крушения.

«Для нас главное, чтобы там без жертв и пострадавших было, мы технику приготовили, мало ли, понадобится. А кукуруза – там гибридные сорта под силос. У нас 2,8 тысяч голов дойного стада, вот эта кукуруза – наши запасы на зиму. Оценить ущерб пока нет возможности, не пускают на место, но, полагаю, будет серьезно. Надо думать, чем зимой кормить скот», – заявил Должиков.

Между тем в пресс-службе МЧС сообщили, что в результате жесткой посадки самолета разлилось авиационное топливо. «Были поданы два ствола - для охлаждения двигателя и на розлив топлива», – сказал источник РИА «Новости».

Он уточнил, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России прибыли на место ЧП в 06.40.

В четверг утром самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от ВВП самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов также заявил, что командир самолета совершил чудо.