Жуковский работает штатно после экстренной посадки самолета

Международный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме после экстренной посадки самолета Airbus A321 с горящими двигателями, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт работает в штатном, обычном режиме. Причин для приостановки работы, несмотря на инцидент, нет», – сообщил ТАСС представитель аэропорта.

По его словам, после инцидента аэропорт уже принял один рейс «Уральских авиалиний».

Совершивший жесткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При взлете самолет столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Лайнер совершил аварийную посадку с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. Пожара на борту самолета не было.

По данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей. Прокуратура начала проверку ЧП с самолетом.