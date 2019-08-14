Лещенко выступил в защиту обвиненного в домогательствах Пласидо Доминго

Отменять концерты Пласидо Доминго из-за обвинений в сексуальных домогательствах абсурдно, заявил газете ВЗГЛЯД народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Ранее стало известно, что в двух городах США отменили концерты Доминго из-за сексуального скандала – девять женщин обвинили его в домогательствах. На 17 октября у певца запланирован концерт в Москве, отменять который организаторы пока не планируют.

«Из-за чего отменять концерты? Это абсурд! Они ненормальные люди, мы же следим за этими скандалами, там одно прикосновение расценивается как домогательство. Зато у них на каждом шагу однополые браки, и это не осуждается. Европейская аномалия», – считает Лещенко.

Сам Доминго заявил, что никогда не делал ничего предосудительного. При этом он добавил, что сегодня события прошлого могут воспринимать иначе.

«Как должен вести себя Доминго? Он поет на сцене, он мог кого-то обнять, мог сказать какой-то комплимент. Как актеру или певцу не делать комплименты, не поухаживать? Если это расценивается как домогательство, то это бред», – заявил Лещенко.