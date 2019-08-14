«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром»

Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.

Он заявил, что «Порту» обладал правом показа и установил цену в 50 тыс. евро. «Матч ТВ», в свою очередь, предложил 15 тыс. евро, однако португальская сторона отказала, сообщает «Чемпионат».

«Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 тыс. евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие – дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры», – заявил Мораес.

Он заявил, что российский канал несмотря на это «продолжал делать вид», что не может перевести необходимую сумму, и в итоге «Порту» просто обрезали сигнал. Слова о том, что португальский клуб якобы изменил условия соглашения, он назвал ложью.

По его словам, матч показали в приложении FC Porto TV, а второй страной по размеру аудитории стала Россия. При этом изначально сигнал для России был отключен, однако после срыва сделки с «Матч ТВ» доступ россиянам открыли.

Напомним, «Матч ТВ» должен был показать ответный матч между «Порту» и «Краснодаром», однако за несколько минут до начала трансляции телеканал объявил, что не может показать игру. Вместо этого транслировался матч «Аякс» (Голландия) – ПАОК (Греция). Российский телеканал заявил, что «Порту» резко изменил условия подписанного договора и потребовал немедленно перевести деньги, чего «Матч ТВ» якобы не мог сделать технически.

«Краснодар» победил в гостях у «Порту» со счетом 3:2 и вышел в следующий отборочный раунд. За право выхода в групповой этап Лиги чемпионов команда сыграет с греческим «Олимпиакосом».