Представитель Джигарханян разъяснил сообщения о госпитализации артиста

Народный артист СССР Армен Джигарханян находится в больнице на профилактическом обследовании, его выпишут через несколько дней, сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян, комментируя слухи о госпитализации актера.

«Нет. Он на профилактике. В выходные уже будет дома», – сказал Согомонян, отвечая ТАСС на вопрос о нахождении артиста в реанимации.

Заведующий труппой Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко также не подтвердил сообщения СМИ о госпитализации артиста. В комментарии телеканалу «360» Дьяченко сообщил, что Джигарханян здоров.

Между тем продюсер Марк Рудинштейн в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что актер госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее Mash сообщил, что Армен Джигарханян попал в реанимацию. «У легендарного артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Сейчас он в одной из московских больниц под постоянным наблюдением врачей», – отмечают авторы Telegram-канала.

В 2018 году Джигарханян был несколько раз госпитализирован, долгое время он не появлялся на публике в связи с проблемами со здоровьем. Однако 1 августа Джигарханян провел сбор труппы Московского драматического театра, руководителем которого является.

83-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца». Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.