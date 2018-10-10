Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве

Народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в Москве, его состояние медики оценивают как средней тяжести, сообщил адвокат актера Евгений Парфенов.

С начала 2018 года это уже пятая госпитализация артиста, передает ТАСС.

Парфенов сообщил, что «накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц»; его состояние «оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное».

Диагноз актера не уточняется.

Адвокат добавил, что участие Джигарханяна 22 октября в судебном заседании по уголовному делу его бывшей супруги Виталины Цимбалюк-Романовской в связи с его тяжелой болезнью недопустимо.

Парфенов также призвал «не штурмовать» Джигарханяна, а дать артисту «спокойно полечиться».

Напомним, в мае после очередной госпитализации Джигарханян несколько раз уходил из больницы, чтобы продолжить работу в театре.

В конце апреля 2018 года появились слухи о том, что артист впал в кому, однако информацию опровергли. Утверждалось, что он проходит восстановительную терапию в больнице.