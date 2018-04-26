Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера после госпитализации

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал появившиеся слухи о том, что актер якобы находится в коме.

По словам Согомоняна, Джигарханян чувствует себя не очень хорошо, но «ничего критического», он находится в одной из столичных больниц на профилактическом обследовании, передает РИА «Новости».

Ранее неназванные источники сообщили, что народного артиста СССР Армена Джигарханяна якобы экстренно доставили в одну из столичных больниц, он находится в коме.

Напомним, в конце января Джигарханяна уже госпитализировали с сердечным приступом.