Джигарханян впал в кому

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна экстренно доставили в одну из столичных больниц, он находится в коме.

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», – сообщил источник, передает ТАСС.

Другой источник сообщил, что актеру, возможно, придется провести в больнице несколько дней.

«Джигарханян госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Его состояние оценивается как средней тяжести», – цитирует «Интерфакс» собеседника.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 в Ереване. Советский, армянский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, театральный педагог. Народный артист СССР (1985). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.

Джигарханян был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер, на его счету более 250 ролей в кино- и телефильмах.

В конце января Джигарханяна уже госпитализировали с сердечным приступом.