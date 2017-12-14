Стало известно о побегах Джигарханяна из больницы

Актер и режиссер Армен Джигарханян, переживший развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской, сбегает из больницы, чтобы продолжить работу в театре.

Армен Джигарханян ежедневно по несколько часов работает в театре, цитирует РИА «Новости» представителя по связям с общественностью и СМИ Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслава Дьяченко.

«Вчера он на несколько часов приехал в театр и сегодня должен приехать, но я еще с ним не созванивался», – отметил источник.

Как только Джигарханян стал лучше себя чувствовать, он стал по несколько часов в день работать в театре.

Ранее сообщалось, что 82-летний актер и режиссер находится в коме, однако друг Джигарханяна Артур Согомонян не подтвердил эту информацию. Он уточнил, что из-за слабости актера врачи посоветовали ему лечь в больницу, но в целом его состояние называют нормальным.

Джигарханян сейчас находится в квартире своей второй жены Татьяны Власовой в Староконюшенном переулке. Туда он перебрался недавно после «передряг» с третьей супругой, тоже бывшей, Виталиной Цымбалюк-Романовской.

В конце апреля появились сообщения о том, что Джигарханян якобы впал в кому, однако эту информацию опровергли. Утверждалось, что он проходит восстановительную терапию в больнице.