Завтруппой рассказал о состоянии здоровья Джигарханяна

Актер и режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян в данный момент проходит восстановительную терапию в больнице; ни инфаркта, ни состояния комы у него нет, сообщил заведующий труппой Театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

Дьяченко заявил, что Джигарханян «человек метеочувствительный», потому «чувствовал себя в последние дни слабым», и было принято решение «отправить его в больницу, где он должен пройти полный курс восстановительной терапии», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что с артистом везде – дома и в театре, на работе – находится медсестра, которая внимательно следит за состоянием его здоровья.

Напомним, в четверг в СМИ появились сообщения о том, что Армен Джигарханян впал в кому. Позже друг артиста Артур Согомонян опроверг эту информацию.