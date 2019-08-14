Иркутские полицейские поощрили подростков за помощь в задержании грабителя

В Иркутске и.о. начальника межмуниципального управления МВД «Иркутское» полковник полиции Андрей Жбанов поощрил троих подростков – Константина Григорьева, Артема Смирнова и Владислава Нурдинова – за помощь правоохранителям в задержании грабителя.

Встреча с подростками прошла в торжественной обстановке в среду, сообщается на сайте главного управления МВД по Иркутской области.

Сообщается, что вечером 26 июля жительница областного центра возвращалась домой. Возле одного из жилых домов неизвестный напал на нее и отнял золотую цепочку.

Потерпевшая обратилась за помощью к несовершеннолетним, которые гуляли неподалеку. Она рассказала о произошедшем и описала нападавшего, а также указала направление, в котором тот скрылся.

Подростки не остались безучастными и бросились в погоню за злоумышленником. Они обнаружили мужчину, который спрятался в кустах. Пострадавшая сразу же узнала его, о чем сообщила юношам.

Ребята удерживали подозреваемого до приезда экипажа патрульно-постовой службы.

Задержанный, которым оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель, был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

В данный момент подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее в Москве наградили 20 подростков, которые проявили мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений.