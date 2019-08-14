Россия, Азербайджан и Иран договорились соединить энергосистемы

Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения энергосистем трех стран.

«12 августа Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования проекта создания энергетического коридора «Север – Юг» между энергосистемами Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» сообщение «Системного оператора».

Российскими участниками соглашения стали «Системный оператор» и «Россети», а со стороны Азербайджана и Ирана – «Азерэнержи» и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir.

Ранее в Кремле объяснили перенос саммита России, Азербайджана и Ирана на более поздний срок.

Встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана была запланирована в Сочи на 14 августа, но была перенесена. Саммит в таком формате впервые состоялся в августе 2016 года в Баку, инициатива его проведения принадлежала азербайджанскому лидеру.