Facebook заказал расшифровку аудиосообщений пользователей

Компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку аудиосообщений пользователей, сообщили СМИ.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, внештатные сотрудники были «сбиты с толку» задачей расшифровывать голосовые сообщения, так как не знали источника их происхождения. Сотрудники слушали разговоры пользователей соцсети, которые иногда были непристойными. При этом цели расшифровки подрядчики не знали, передает РИА «Новости».

Facebook подтвердил, что расшифровывал аудиосообщения, пообещав, что больше не будет их слушать.

«Мы прекратили слушать голосовые сообщения больше недели назад», – говорится в заявлении компании компании.

По сообщению агентства, Facebook не уведомила пользователей, что третьи лица могут иметь доступ к их звуковым сообщениям, что заставляло подрядчиков считать, что они выполняют «неэтичную» работу.

В качестве примера тех компаний, которые занимались расшифровкой сообщений, приводится калифорнийская TaskUs Inc. Facebook является ключевым ее клиентом и использует TaskUs для просмотра сообщений, которые могу нарушать политику соцсети.

Напомним, 24 июля федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа в размере 5 млрд долларов на компанию Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных.