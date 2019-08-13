Американская журналистка не видит причин для своей депортации из России

Американская писательница Алина Симон, которую ждет суд за нарушение правил пребывания в России, заявила газете ВЗГЛЯД, что находится здесь исключительно как турист, и никакой журналистской деятельности не ведет.

Во вторник из сообщений региональных СМИ стало известно, что американка присутствовала на встрече мэра кузбасского города Киселевска Максима Шкарабейникова с жителями. Она находится в России по туристической визе. Однако в протоколе, который был составлен полицией, сказано, что она планировала использовать собранные в поездке материалы для документального фильма, что нарушает цель пребывания в России.

Симон – писательница, журналистка и музыкант. Эссе за ее авторством можно встретить в The New York Times, о ее книгах писала также Wall Street Journal.

«Я никого не представляю, я просто хотела самостоятельно посмотреть, как здесь живут люди. Я сама оплатила свою поездку и никому из прежних работодателей не сообщала о своих планах. Никто из них не ждет и не финансирует мои материалы отсюда. Я просто хотела увидеть российскую реальность», – рассказала Симон.

14 августа пройдет суд, который может вынести решение о депортации Симон. «Такой поворот очень удивил и разочаровал меня», – сказала Симон.

Ранее гражданка Британии была оштрафована за несоответствующее ее туристической визе публичное выступление в Красноярске с лекцией о феминизме.