Британскую туристку наказали за лекцию в Красноярске

В УМВД по Красноярскому краю сообщили, что гражданка Британии была оштрафована за несоответствующее цели ее визита в Россию публичное выступление в Красноярске.

«Гражданка Великобритании прибыла на территорию Российской Федерации по туристической визе. Однако в Красноярске девушка провела публичное выступление перед общественностью, что не соответствует ее заявленной цели въезда на территорию России. За допущенное правонарушение миграционного законодательства она привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП с наложением административного штрафа», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Там добавили, что на женщину составили протокол и отпустили.

Ранее информационный сайт «Проспект Мира» сообщал, что студентка из Шотландии Харриет Филлипс читала лекцию о феминизма. Ее выступление прервали сотрудники полиции. Уточняется также, что оштрафованная британка – студентка Кембриджского университета – сейчас учится по обмену в Санкт-Петербурге и хорошо знает русский язык.

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