Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Донбассе

Диверсанты подорвали четыре опоры линии электропередач в городе Шахтерск, сообщили в силовых ведомствах ДНР.

«В Шахтерске диверсанты подорвали четыре опоры ЛЭП», – передает РИА «Новости» слова источника.

Он добавил, что инцидент произошел во вторник.



Напомним, 25 июля начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов сообщил, что жительница Горловки подорвалась на мине на нейтральной территории у линии соприкосновения в Донбассе.

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