Женщина в Донбассе подорвалась на мине, установленной силовиками в ее огороде

Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов сообщил, что жительница Горловки подорвалась на мине на нейтральной территории у линии соприкосновения в Донбассе.

«Сегодня в результате подрыва на мине, установленной украинскими оккупантами, получила ранения, несовместимые с жизнью, жительница поселка Зайцево. Погибшая, 1958 г.р., находилась на своем приусадебном участке, расположенном в «буферной зоне», – сообщил Безсонов, сказано на сайте ДНР.

Он уточнил, что взрывное устройство было установлено украинскими диверсантами ночью, так как вчера женщина также работала на своем участке.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены еще две установленные противопехотные мины», – отметил Безсонов.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны» в связи с гибелью мирной жительницы Горловки в результате обстрела украинских силовиков.