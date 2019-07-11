СК возбудил дело по факту гибели мирной жительницы ДНР

Следственный комитет России возбудил дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны» в связи с гибелью мирной жительницы Горловки в результате обстрела украинских силовиков.

«Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», – сообщается на сайте СКР.

Указывается, что в четверг украинские силовики провели артобстрел объектов жилых районов Горловки.

«В результате этого погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире», – отмечают в СК.

Указывается, что своими действиями ВСУ и Нацгвардия Украины и вышестоящие должностные лица минобороны Украины «систематически нарушают не только протокол о прекращении применения оружия» в Донбассе, но и «нормы международного гуманитарного права». СК отмечает, что ВСУ, в частности, нарушает Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Ранее сообщалось, что со дня инаугурации Владимира Зеленского на территории ДНР было повреждено или полностью разрушено 278 домов и других строений, 64 объекта инфраструктуры, а также три детсада, три школы и две больницы. Ранения различной степени тяжести получили 22 жителя республики, трое из них – дети, а один человек погиб, получив осколочное ранение в сердце.