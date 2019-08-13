Озвучены результаты проверки по утечке данных клиентов банков

Проверка Роскомнадзора не выявила утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов трех крупных банков, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Управление Роскомнадзора по результатам административного расследования сведений о нарушений законодательства о персональных данных не нашло, оснований для привлечения к административной ответственности по соответствующей статье КоАП не имелось», – сказал Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир».

По его словам, нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования, передает ТАСС.

Он также отметил, что руководство банков также провело расследование и не обнаружило фактов утечек.

«Было установлено, что указанная публикация содержала базу данных, которая по своему содержанию сильно отличалась от тех баз данных, которые формировали банки. И сведения были неактуальны или не соответствовали действительности», – добавил Куренной.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала проверку по факту утечек персональных данных клиентов крупных банков.

Напомним, в июне стало известно об утечке данных 900 тыс. россиян – клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

После в ЦБ заявили, что речь идет о «компиляции нескольких старых утечек».