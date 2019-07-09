Генпрокуратура начала проверку по утечке данных клиентов банков

Генеральная прокуратура начала проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов трех крупных банков, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Куренной сообщил на интернет-канале ведомства «Эфир», что в мае и июне 2019 года Генпрокуратура «с привлечением Роскомнадзора организовала проверку сведений, опубликованных в разных интернет-изданиях, о распространении крупными электронными торговыми площадками, а также банками персональных данных граждан России», передает ТАСС.

Отмечается, что проверка еще не завершена.

Напомним, в июне стало известно об утечке данных 900 тыс. россиян – клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

После в ЦБ заявили, что речь идет о «компиляции нескольких старых утечек».