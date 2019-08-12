Тело новорожденного обнаружили при переработке мусора в Подмосковье

В городе Рошаль в Подмосковье на комплексе по переработке отходов «Прогресс» обнаружено тело новорожденной девочки.

«По предварительным данным следствия, в ночь с 10 на 11 августа в комплекс переработки отходов «Прогресс» мусор доставляли шест грузовых автомашин из г.о. Раменское. Указанный мусор тракторами был помещен на конвейерную ленту для последующей сортировки. Во время движения конвейерной ленты работники комплекса обнаружили тело младенца», – говорится в сообщении на сайте ГУ СК по Московской области.

По факту происшествия была начата доследственная проверка, в ходе которой следователи изъяли документы об автомобилях, на которых привезли мусор, а также допросили сотрудников комплекса. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлено, являлся ли младенец живорожденным или мертворожденным, а также будет определена причина смерти.

В мае в парке Санкт-Петербурга было найдено завернутое в пакет тело младенца.