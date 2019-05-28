Тело младенца в пакете нашли в парке Петербурга

Тело новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете нашли на территории парка в Санкт-Петербурге.

«Следственными органами СК по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая на территории парка, расположенного в Калининском районе, в полиэтиленовом пакете тела новорожденного мальчика», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причины смерти ребенка. Также устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на обочине нашли гроб, в котором лежало тело новорожденного мальчика.