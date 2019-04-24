Гроб с телом новорожденного нашли на обочине в Челябинской области

В Челябинской области на обочине нашли гроб, в котором лежало тело новорожденного мальчика, сообщили в областном СК.

По информации источника в правоохранительных органах, деревянный ящик с телом младенца обнаружили на обочине в поселке Бердяуш, передает РИА Новости.

Следственно-оперативная группа установила мать младенца – это жительница поселка Бердяуш Саткинского района, у которой уже есть трое детей.

По предварительной информации, женщина родила на позднем сроке мертвого ребенка.

«Они решили с сожителем его похоронить и повезли на автомобиле гроб с телом. Когда ехали по дороге, увидели сотрудников ДПС, испугались и оставили гроб на обочине», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца.