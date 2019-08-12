Эксперт объяснил особенности аварии с автомобилем Tesla в Москве

Основатель и генеральный директор Moscow Tesla Club Алексей Еремчук объяснил нюансы ДТП с участием автомобиля Tesla, по его словам, если бы в подобную аварию попал бензиновый автомобиль, люди не смогли бы так быстро покинуть салон.

«Конструкция Tesla такова, что у нее нет впереди большого двигателя, как у машин с двигателем внутреннего сгорания. Он не влетел в салон. Основная проблема от таких ударов в бензиновых автомобилях - мотор сминает салон, и люди не могут выбраться», - рассказал Еремчук телеканалу «360».

«Людей беспокоит то, что машина загорелась, но по статистике электромобили загораются в несколько десятков тысяч раз реже, чем бензиновые автомобили, потому что там нет топливного бака, нет трубок, через которые идет топливо», - отметил эксперт.

Водитель попавшей в аварию Tesla рассказал, что в момент столкновения автомобиль был в режиме «ассистент водителя», однако, по словам гендиректора Moscow Tesla Club, эта функция не является полноценным автопилотом. На самом деле эта система – несколько продвинутый круиз-контроль, то есть автомобиль может придерживаться полосы при наличии разметки, притормаживать при помехах на дороге, однако водитель должен контролировать процесс движения и не убирать руки с руля.

«В Tesla во всех инструкциях написано, что нельзя полностью убирать руки с рулевого колеса. Машина это тоже напоминает, периодически сигналит. В случае опасной ситуации она либо автоматически притормаживает, либо начинает сигнализировать о том, что автомат не справляется с ситуацией, тогда водителю надо взять руль, принять управление на себя», - подчеркнул Еремчук.

11 августа автомобиль Tesla врезался в эвакуатор на МКАД, после чего загорелся и взорвался, в аварии пострадали три человека.