Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla раскрыл детали инцидента

Владелец автомобиля Tesla, в субботу загоревшегося на 40-м километре МКАД, рассказал подробности аварии. Водитель пострадал, сейчас он госпитализирован с переломами ноги и носа.

Водителем Tesla оказался гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

В комментарии телеканалу «РЕН ТВ» он рассказал, что двигался по левой полосе со скоростью 100 километров в час и не заметил припаркованный эвакуатор. Tesla врезалась в «Газель» боком и вспыхнула.

«Это неполноценный автопилот, есть функция «ассистент водителя», то есть я держал руль», – объяснил владелец авто.

Третьяков добавил, что вместе с ним в машине находились дети. Они отделались ушибами.

Ранее в Сети появилось видео момента взрыва автомобиля Tesla на МКАД после столкновения с эвакуатором.