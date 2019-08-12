Нефть подешевела на опасениях за спрос на сырье

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на фоне опасений за замедление роста мировой экономики и перспективы торговой войны между США и Китаем, которые оказывают давление на спрос на «черное золото».

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,44% – до 58,27 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,48%, составив 54,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рынок в понедельник отыгрывает пятничный доклад Международного энергетического агентства, в котором оно понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году и 2020 году на 100 тыс. и 50 тыс. баррелей в сутки – до 1,1 млн баррелей и 1,3 млн баррелей в сутки соответственно.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа о том, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле.