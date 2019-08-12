На матче «Ахмат» – «Спартак» в Грозном арбитра оскорбили на весь стадион

В Грозном во время футбольного матча Российской премьер-лиги между местным «Ахматом» и московским «Спартаком» сотрудник пресс-службы «Ахмата» в микрофон оскорбил судью Алексея Сухого, сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Оскорбление на весь стадион прозвучало через несколько минут после того, как Сухой удалил футболиста «Ахмата» Аблае Мбенга. Игрок получил две желтых карточки за две минуты, передает РИА «Новости».

Сотрудник пресс-службы «Ахмата» уволен, передает ТАСС.

Победу в матче одержал «Спартак», забив в ворота «Ахмата» три мяча. Сами красно-белые пропустили один мяч в свои ворота.

В 2013 году в матче между «Тереком» (теперь клуб называется «Ахмат») и казанским «Рубином» в Грозном был удален капитан грозненцев Резван Уциев. Сразу вслед за этим диктор на стадионе по громкой связи произнес: «Судья продажная! Козел ты». Позже глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что оскорбительные слова произнес он сам.