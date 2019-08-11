Испарение опасного вещества на трассе М-7 под Казанью прекратилось

Движение в сторону Москвы по федеральной трассе М-7 «Волга» в Татарстане открыто в одном направлении, сообщили в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что испарение опасного вещества прекратилось.

«Испарение прекратилось, проводится обвалование песком», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что движение транспорта открыто из города Набережные Челны в сторону Москвы.

Напомним, на 829-м километре дороги М-7 из-за поломки холодильного оборудования в автоцистерне происходило испарение опасного вещества – тригонокса. Движение на участке трассы перекрывали.

По информации МЧС, угрозы для людей нет. Автомобиль перевозил груз из Бельгии в город Стерлитамак.