Канадской журналистке не понравились «апатичные протестующие» в Москве

Журналистка из Канады Ева Бартлетт назвала участников согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве «самыми апатичными» из всех протестующих, которых ей доводилось видеть. По ее словам, когда начался концерт, участники акции и вовсе забыли, зачем пришли.

На своей странице в Facebook Бартлетт отметила, что присутствовала на многих акциях протеста: в Вашингтоне в 2006 году, не менее 10 раз в Бильине в 2007 году, «слишком много раз, чтобы сосчитать» в Газе, в Торонто, в Венесуэле.

Она отметила, что субботний митинг-концерт в Москве «собрал много людей». «Но это были самые АПАТИЧНЫЕ протестующие, с которыми я когда-либо сталкивалась. Недолгое скандирование, потом тишина… Тишина, и они опять стоят спокойно… Ждут команды? Они выглядели так, как будто душой и сердцем они не здесь… Просто наблюдение», – подчеркнула Бартлетт.

«Когда начали выступать музыканты, эти протестующие, с таким количеством важных идей, переключились и почти, казалось, забыли о своей цели», – удивилась журналистка.

Позже, когда после окончания митинга-концерта некоторые его участники примкнули к несанкционированной акции, Бартлетт пообщалась с одним из протестующих. Она обратила внимание, что многие задержанные на незаконной акции улыбались и смеялись. «Все понимают, что полиция не сделает ничего экстремального, если они сами не будут вести себя экстремально», – объяснил ей собеседник.

Этот же человек, продолжила журналистка, рассказал, что некоторым платят за протесты и провокации. «Когда я был студентом в 2001 году, нам платили по 15-20 долларов за двух-трех-часовой пикет у здания Госдумы», – приводит его слова Бартлетт.

Она также указала, что многие молодые люди, явившиеся на проспект Сахарова, не знают ни имен своих «лидеров», ни их политической повестки. «Они требуют «честных выборов» в Московскую городскую думу, но даже не знают имен своих кандидатов», – пишет Бартлетт.

Журналистка также отметила, что даже либеральные телеканалы восхитились «аккуратными и вежливыми» действиями полиции в прямом эфире. «Я сама видела то же самое – полиция была очень вежлива», – написала Бартлетт.

«Что касается полицейской жестокости, у нас есть бесчисленное количество примеров от Франции, Канады и США до любимой Газы», – добавила она, отметив, что «снайперы израильского спецназа не утруждали себя патронами со слезоточивым газом, они начинали сразу с боевых».

В субботу в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем меньше трети участников оказались жителями столицы. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.