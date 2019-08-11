На Украине устроили обыск на заходившем в Севастополь танкере

Так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», подчиняющаяся властям Украины, провела в Херсоне обыск на танкере «Мрия» из-за предполагаемой поставки топлива для подразделений Черноморского флота России, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

По версии украинских следователей, в июне 2015 года судно, которое тогда носило название «Вилга», поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота в Севастополь, его экипаж при этом якобы нарушил запрет Киева на заход в порты Крыма, передает РИА «Новости».

По информации сайта vesselfinder.com, танкер «Вилга» в настоящее время носит название «Мрия» и ходит под флагом Украины. Судно построено в 1995 году, водоизмещение – 3085 тонн.

Данные сайта MarineTraffic.com подтверждают, танкер находится в Херсоне.

Напомним, в конце июля СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Судно опознали как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли в ходе инцидента в Керченском проливе. Позднее экипаж судна был освобожден, однако российский танкер был арестован вместе с изъятыми документами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, чем грозит Украине захват российского танкера.

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