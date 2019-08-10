Новый посол Китая в Москве раскрыл связанную с Россией мечту

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что давно мечтал работать в качестве главы китайского диппредставительства.

«Я приехал в соседнюю родную страну Россию. Быть послом Китая в России – это большая мечта для каждого русиста Китая. Для меня эта мечта сбылась», – цитирует ТАСС посла.

По его словам, он испытывает высокую ответственность, поскольку китайско-российские отношения важны «для поддержания мира и стабильности в глобальном масштабе».

«Будем вместе работать, направлять совместные усилия для сближения отношений между нашими государствами, между нашими народами и реализовывать договоренности между нашими лидерами, чтобы вывести наши отношения и взаимовыгодное сотрудничество на качественно новый уровень», – заключил дипломат.

В субботу новый посол Китая в России прибыл в Москву с официальным визитом.

До нынешнего назначения Чжан Ханьхуэй был назначен на пост замглавы МИД КНР, курирующего отношения со странами Европы и Центральной Азии.