Эрдоган анонсировал новую «историческую победу» в августе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам рассказал о новой исторической победе, которую его страна одержит в этом месяце.

Эрдоган подчеркнул, что август в истории Турции всегда являлся месяцем побед. Среди них, по его словам, можно отметить начатую страной в 2016 году операцию «Щит Евфрата» в Сирии, благодаря которой удалось не допустить создания террористического коридора у турецкой границы, передает РИА «Новости».

«Надеемся, в нынешнем августе к числу исторических побед в нашей истории прибавится еще одна», – говорится в послании Эрдогана.

Эрдоган сделал свое заявление на фоне сообщений о готовящейся операции против курдских формирований на севере Сирии.

Ранее США предупредили Анкару об угрозе безопасности Турции в случае вторжения в Сирию. Эрдоган ранее заявлял, что Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии.

До этого власти Сирии согласились на прекращение огня в провинции Идлиб при выполнении боевиками ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации.