Синоптики предсказали возвращение лета в Москву

Погода в столичном регионе берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал РИА «Новости», что погода будет облачная, с преобладанием солнца, воздух прогреется до 20 градусов тепла, что является нормой для этого периода лета.

Тишковец отметил, что дожди продлятся до обеда. По его словам, в субботу может выпасть не более пяти миллиметров осадков, а за прошедшую ночь выпало менее миллиметра.

«Температура ожидается плюс 16-18. Кратковременный дождь будет идти часов до 14-15, <...> ветер – 5-10 метров в секунду», – сказал Тишковец.

Кроме того, вернется в норму и атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.