Ливень подтопил многоквартирные дома в одном из сел Приморья

В селе Новостройка Пожарского района Приморья после ливней подтопило многоквартирные дома, сообщает региональный главк МЧС России.

«В селе Новостройка в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление грунтовыми водами в подвалах трех многоквартирных домов», – приводит РИА «Новости» сообщение регионального главка МЧС России.

В селе отключено электроснабжение пяти многоквартирных домов, чтобы не допустить короткого замыкания.

Из Лесозаводска и Спасска-Дальнего для откачки воды направлены пожарно-насосные станции. Экскаватор расчистит и углубит водоотводные кюветы и траншеи придомовых территорий.

Тропический шторм «Франциско», смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью принес в регион до 60% месячной нормы осадков. Ему на смену пришел не менее сильный атмосферный фронт с ливнями.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за приближения тропического шторма.