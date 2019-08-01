Российские авиакомпании обязали использовать локализованные системы бронирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому российские авиакомпании в обязательном порядке должны использовать системы бронирования и продаж авиабилетов с размещенными на территории РФ серверами.

На сегодняшний день большая часть российских авиаперевозчиков пользуется для этих целей услугами иностранных провайдеров систем бронирования, сообщает «Интерфакс».

Так, «Аэрофлот» сотрудничает с американской компанией Sabre, S7 и «Уральские авиалинии» – с Amadeus, расположенной в Испании. «Победа» также работает с компанией из США Navitair. Только «ЮТэйр» и «Азимут» пользуются услугами отечественных сервисов.

До этого президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, чтобы российские перевозчики работали с теми провайдерами, которые хранят личные данные пассажиров на серверах в России. Предполагалось, что таким образом будет обеспечена конфиденциальность данных, а также появится возможность предотвратить незаконное вмешательство в транспортную безопасность.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил о резком росте числа внутренних авиаперевозок по России за июль.