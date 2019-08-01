В Петербурге задержали продававшую поддельные путевки в «Артек» лжесотрудницу СК

В Санкт-Петербурге задержана женщина, продававшая поддельные путевки в детский лагерь «Артек» под видом сотрудника Следственного комитета. О мошеннице сообщили главе СК Александру Бастрыкину в Петербурге во время приема граждан.

Женщина сообщала пострадавшим, что является сотрудницей ведомства и имеет льготные путевки, так как, по ее словам, СК сотрудничает с лагерем. После того, как жертвы приобретали путевки, мошенница сообщала им по электронной почте, что их дети «не прошли конкурсный отбор», сообщает ТАСС.

Бастрыкин подтвердил заявителям, что ведомство действительно сотрудничает с детским лагерем «Артек», однако никаких путевок на отдых не продает. СК завел дело по статье о мошенничестве в отношении ранее неоднократно судимой за подобные преступления женщины.

В марте суд в Санкт-Петербурге освободил осужденную за мошенничество с квартирами дольщиков гендиректора «Девелопмент Групп» Ирину Бонд.