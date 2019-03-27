Суд в Петербурге отпустил на свободу похитительницу денег дольщиков

Президиум Санкт-Петербургского городского суда изменил приговор генеральному директору «Девелопмент Групп» Ирине Бонд, которая была осуждена за мошенничество с квартирами дольщиков.

Бонд была приговорена к шести годам колонии, но в соответствии с частью 1 статьи 82 УК РФ получила отсрочку отбытия наказания до достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста, то есть до 28 апреля 2026 года, сообщает «Интерфакс». Сейчас Бонд выпущена из-под стражи.

Ранее мошеннице уже давали отсрочку, но в мае 2018 года ее отменили, а женщину заключили под стражу. Тогда защита обратилась в кассацию с жалобой.

Напомним, в 2017 году суд установил, что Бонд вместе с соучастником в 2011 году разработала схему хищения средств граждан, которым продавали квартиры в непостроенных на момент сделки домах. Причем строительство многоэтажек планировалось на земельных участках, предназначенных только для индивидуальной застройки. Так, с 8 апреля 2012 года по 10 сентября 2014 года Бонд и ее соучастник получили 128 млн рублей, обманув 119 людей.

В 2018 году в ходе пресс-конференции Владимира Путина к нему обратилась журналистка с просьбой решить проблему обманутых дольщиков.