Водонаева пожаловалась на возвращение из «цивилизованных» США в «российскую действительность»

Телеведущая Алена Водонаева, которая в настоящее время находится в Лос-Анджелесе, пожаловалась подписчикам в соцсетях, что вынуждена возвращаться из «цивилизованной страны» в «российскую столицу».

Водонаева написала в Instagram, что скоро ей «придется улетать из цивилизованной страны», ее ждет «российская действительность», которая, по мнению телеведущей, заключается в «бескультурье на дорогах» и «злых лицах», которые встречаются уже в аэропорту.

Запись сопровождается фотографией из Калифорнии.

Отметим, что по пути в Лос-Анджелес Водонаевой пришлось пережить неприятности: несмотря на оплаченное в аэропорту повышение класса перелета с «эконома» на «комфорт», больше 10 часов ей все жепришлось лететь в эконом-классе. Водонаева пожаловалась, что «Аэрофлот» так и не вернул ей деньги, сообщает Ura.ru.

Ранее Водонаева жестко раскритиковала звезд за отсутствие гражданской позиции.