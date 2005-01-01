Водонаева жестко раскритиковала звезд за отсутствие гражданской позиции

Телеведущая Алена Водонаева подвергла критике медийных коллег, за то, что они рекламируют ширпотреб и молчат на политические темы.

«Я всегда с презрением отношусь и никогда не уважаю селебов, которые за деньги рекламируют китайское г...о у себя на страницах. Очки «Шанель» и «Диор» за 5 тыс. рублей и «дизайнерские» сумки за 10... однако, как оказалось, это фигня по сравнению с тем, что люди, имеющие большую аудиторию читателей, отмалчиваются о политике, законопроектах и вообще не выражают свою гражданскую позицию», – написала телеведущая в Instagram.

По ее мнению, «лучше кануть в небытие, чем быть проституткой, как некоторые, вечно стоя раком». Кроме того, телеведущая раскритиковала продажных коллег и знаменитостей за то, что они рекламируют политиков за деньги на своих страницах в социальных сетях.

«Я уважаю себя и не продаю свою шкуру и свой голос за блага. И молчать не буду, если я с чем-то не согласна. Могу себе позволить! Привет вам, «светлые человечки» Не забудьте пожелать вашей аудитории хорошего и доброго понедельника. Ведь вы такие хорошие!», – гневно подытожила звезда.

Ранее Водонаева выступила с поддержкой двух популярных травести-блогеров, избитых в Москве на Цветном бульваре.