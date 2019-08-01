Юбилейный рок-фестиваль Вудсток отменили

В американском штате Нью-Йорк отменили рок-фестиваль Вудсток, сообщают СМИ.

Фестиваль должен был пройти 16-18 августа. Variety пишет, что от участия в нем отказались Карлос Сантана, Майли Сайрус, Jay-Z, Lumineers и другие известные музыканты.

Как сообщается, организаторы столкнулись с проблемой получения разрешения провести фестиваль в определенном месте. По информации Variety, была главная площадка, а также две резервных, передает ТАСС.

Напомним, Вудсток стартовал в 1969 году, тогда на фестиваль приехали примрно 500 тыс. человек. На сцене выступали Джими Хендрикс, Карлос Сантана, Дженис Джоплин и другие исполнители. Мероприятие проходило под антивоенными лозунгами.