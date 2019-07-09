Названы сроки внедрения электронных паспортов в России

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о сроках, с которых в стране для граждан могут внедрить электронные паспорта.

По его словам, это может произойти в 2022 году, передает РИА «Новости».

Впрочем, он подчеркнул, что окончательные сроки еще не утверждены.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что бумажные паспорта россиян могут заменить на электронные, при этом новый паспорт должен будет объединить в себе несколько документов.