В Норильске резко выросло количество крыс

В Норильске (Красноярский край) из-за проблем с вывозом мусора резко выросло количество крыс. Грызуны начали проникать в квартиры горожан.

Сообщается, что городские власти работают над усилением методов борьбы с ними, сообщает «Интерфакс».

«Жители города Норильска обратили внимание на увеличение числа крыс. Несмотря на то, что СанПиНами предусмотрена дератизация в многоквартирных домах один раз в месяц, управляющие компании выполняют процедуру дважды в месяц, дополнительно работают по обращениям и жалобам жителей на конкретных адресах», – рассказала и.о. начальника управления ЖКХ администрации города Татьяна Шульгина.

Жители Норильска размещают видео, на которых крысы бегают в подъездах, возле мусорных баков и даже ползают по навесным потолкам в жилых домах.

В ходе заседания комитетов по природным ресурсами и экологии, строительству и ЖКХ депутаты решили, что проблема с увеличением количества грызунов может быть связана с некачественной работой местного оператора по вывозу мусора.